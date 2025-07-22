Про це розповідає 24 Канал з посиланням на соціальні мережі Дмитра Кісієва. У Москві силовики затримали кримчанина Дмитра Кісієва під час одиночного пікету біля Держдуми.

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У Москві затримали кримчанина з плакатом проти цензури

Він протестував проти нового репресивного закону, що забороняє пошук "екстремістських матеріалів" через VPN, тримаючи плакат з написом: "За Росію без цензури. Орвелл писав антиутопію, а не методичку."

Дмитро Кісієв родом з Джанкоя. Після окупації Криму отримав російське громадянство та працював у штабі опозиційного кандидата в президенти Бориса Надєждіна. У червні 2025 року Верховний суд РФ ліквідував партію "Громадянська ініціатива", до якої був дотичний Кісієв. А вже 8 липня сам активіст заявив, що його позбавили паспорта через "загрозу нацбезпеці".

Причина пікету та затримання

22 липня Держдума ухвалила скандальний закон, який вводить штрафи за рекламу VPN та навіть за спробу знайти "екстремістські" матеріали в інтернеті. Цей закон поширюється і на окуповані території, включно з Кримом, та набирає чинності з 1 вересня 2025 року. Саме у день голосування Кісієв і вийшов із протестом й був затриманий.

Наразі активіст перебуває у московському відділку поліції.