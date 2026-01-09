Що не можуть робити колектори?

Діяльність колекторів регулюється Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості" (№ 1349-IX) та іншими нормативними актами, пише 24 Канал.

Вони мають право нагадувати про борг, але лише в межах закону та чітко встановлених правил. За законом колектори можуть телефонувати у робочий час, надсилати письмові повідомлення та звертатися до суду для стягнення боргу.

Важливо! Водночас їм суворо заборонено погрожувати або принижувати боржника, контактувати з родичами, роботодавцями чи іншими третіми особами, псувати майно чи переслідувати людину, а також телефонувати вночі або робити це надмірно часто.

Як захистити себе від незаконного тиску колекторів?

Якщо ви відчуваєте, що колектор перевищує свої повноваження, важливо діяти системно та документувати кожен випадок порушення, уточнюють у "Юридичній газеті".

Записуйте дзвінки, зберігайте скріншоти повідомлень та повідомляйте колектора, що знаєте свої права.

Крім того, можна звернутися до Національного банку України, який здійснює нагляд за колекторськими компаніями. У складніших випадках варто залучати юриста, щоб скласти скарги, заяви або підготувати позов до суду.

Куди звертатися при порушенні закону колекторами?

Якщо МФО чи колектор перевищує свої повноваження, боржник має кілька інструментів захисту.

Можна подати скаргу до НБУ, звернутися до поліції у випадках погроз чи переслідування, а також подати позов до суду для захисту честі, гідності та отримання компенсації моральної шкоди.

