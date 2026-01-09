Коли роботодавець може звільнити або скоротити працівника?

Роботодавець має право звільнити працівника лише тоді, коли працівника неможливо перевести на іншу посаду за його згодою, пише 24 Канал із посиланням на частину 2 статті 40 Кодексу законів про працю України.

Інший важливий фактор, при цьому на підприємстві повинні відбуватися реальні зміни: ліквідація, реорганізація, банкрутство, перепрофілювання або зменшення штату.

Важливо! Роботодавець зобов’язаний підтвердити його необхідність та чітко дотриматися процедури, інакше звільнення може бути визнане незаконним.

Які кроки має зробити роботодавець при звільненні працівника?