Чи можна одразу ж брати відпустку?

Після працевлаштування учасники бойових дій нерідко цікавляться, чи можуть вони скористатися додатковою відпусткою для ветеранів уже в перші місяці роботи, повідомляє 24 Канал із посиланням на Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці надало офіційне роз'яснення з цього питання.

У Держпраці наголошують, що учасник бойових дій має право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів незалежно від стажу роботи в конкретного роботодавця. Це означає, що навіть після одного місяця роботи ветеран війни може оформити таку відпустку без очікування піврічного строку.

У відомстві підкреслюють: ця відпустка є державною соціальною гарантією, а не пільгою, яку роботодавець може надати на власний розсуд. Право на неї не залежить від відпрацьованого часу, а підставою для надання є сам статус учасника бойових дій.

Важливо! Відтак роботодавець не має законних підстав відмовити у додатковій відпустці через "малий стаж", навіть якщо працівник лише нещодавно влаштувався на роботу.

