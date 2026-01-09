Можно ли сразу же брать отпуск?

После трудоустройства участники боевых действий нередко интересуются, могут ли они воспользоваться дополнительным отпуском для ветеранов уже в первые месяцы работы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда предоставило официальное разъяснение по этому вопросу.

В Гоструда отмечают, что участник боевых действий имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней независимо от стажа работы у конкретного работодателя. Это означает, что даже после одного месяца работы ветеран войны может оформить такой отпуск без ожидания полугодового срока.

В ведомстве подчеркивают: этот отпуск является государственной социальной гарантией, а не льготой, которую работодатель может предоставить по своему усмотрению. Право на него не зависит от отработанного времени, а основанием для предоставления является сам статус участника боевых действий.

Важно! Поэтому работодатель не имеет законных оснований отказать в дополнительном отпуске из-за "малого стажа", даже если работник только недавно устроился на работу.

