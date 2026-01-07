Как наказывают за СВЧ?

Самовольное оставление места службы в условиях военного положения является уголовным правонарушением, однако закон предусматривает четко определенные механизмы, которые при определенных условиях позволяют военнослужащему вернуться в строй без лишения свободы, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Львовский областной ТЦК и СП разъяснил, как вернуться с СЗЧ без тюремного срока. Возвращение после СЗЧ без уголовных последствий – это сложный, но возможный путь. Суд учитывает причины поступка и поведение военнослужащего после возвращения.

Существует распространенный миф, что за СЗЧ предусмотрена только дисциплинарная или административная ответственность. На самом деле в условиях военного положения – это уголовное преступление.

Верховный Суд разъяснил: самовольное оставление места службы более 10 суток в военное время образует состав преступления по ч. 5 ст. 407 УКУ. Санкция статьи – лишение свободы от 5 до 10 лет.

Норма применяется ко всем военнослужащим – как мобилизованных, так и контрактников.

Как избежать уголовной ответственности?

Уголовной ответственности можно избежать в определенных законом случаях. В соответствии с ч. 5 ст. 401 УК Украины, военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если:

СЗЧ совершено впервые;

военнослужащий добровольно возвращается на службу;

подано ходатайство следователю, прокурору или суду;

есть письменное согласие командира воинской части.

Важно! В Верховной Раде уже поддержан в первом чтении законопроект, который может ограничить применение смягчающих норм. Поэтому медлить опасно – действовать нужно немедленно.

Какой алгоритм возвращения на службу после СЗЧ?

Процедура в целом одинакова – независимо от того, планируется ли возвращение в свое подразделение, или в другое. Самый простой путь – через приложение "Армия+".

Подать рапорт с указанием намерения вернуться на службу.

Получить письменное согласие командира воинской части.

Прибыть в ВСП.

Командир принимает решение о восстановлении на службе (при первом СЗЧ – обычно положительное).

Если сведения об уголовном правонарушении внесены в ЕРДР:

При участии адвоката подать ходатайство о возвращении на службу.

Материалы передаются в суд.

Суд решает вопрос об освобождении от уголовной ответственности.

После положительного решения – восстановление на службе.

Если СЗЧ длилось менее 3 суток – уголовное производство не открывается.