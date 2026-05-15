Какие дополнительные гарантии имеют военные, которые уволились по состоянию здоровья?

Военные имеют много программ для социальной поддержки, восстановления и адаптации. Но если во время службы воин получил ранение, или потерял здоровье, то после увольнения государство обеспечивает их лечением. Об этом в комментарии 24 Канала рассказали собеседники в юридической компании Main Business Partner.

Смотрите также Проблема СЗЧ – существенная: омбудсмен предлагает изменить закон и установить четкие сроки службы

Среди других выплат, которые предусматривает закон для демобилизованных военных, есть право на единовременное денежное пособие в размере 50% месячного денежного обеспечения. Он предоставляется за каждый полный календарный год службы.

Если увольнение произошло в результате ранения, контузии или увечья, связанного с выполнением обязанностей, военный имеет право на единовременное денежное пособие. Его размер зависит от группы инвалидности или степени утраты трудоспособности, установленных врачами,

– говорят эксперты.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Важно! Размер выплаты военным по инвалидности еще и привязан к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января года, в котором установлена инвалидность. В 2026 году – это 3 тысячи 328 гривен.

Так за установленную первую группу инвалидности уволенный военный получает дополнительные один миллион 331 тысячи 200 гривен. Бойцы, которые были демобилизованы из-за второй группы инвалидности получают 998 тысяч 400 гривен. А для тех, кому присвоили третью группу инвалидности выплата составляет 832 тысячи гривен.

Уволенные со службы военные и ветераны также бесплатно имеют право на реабилитацию и восстановление. Гражданин за деньги государства получает систематическую медицинскую, психологическую и профессиональную помощь.

Направления государственной поддержки военных после увольнения в целом включают большой спектр услуг.

Демобилизованным по состоянию здоровья военным Украина финансирует протезирование, обеспечение вспомогательными средствами реабилитации, к примеру, костылями или креслами колесными.

Также после ранения, полученного на передовой, защитники гарантированно получают до 8 курсов бесплатной реабилитации в год в стационаре или два амбулаторных цикла.

У Министерстве обороны уточнили, что лечение уволенных и раненых военных происходит полностью за счет государственного бюджета. Если услуги предоставляются в военно-медицинских учреждениях (госпиталях), то военных лечат по программам Минобороны. А в обычных больницах специализированная помощь оказывается по условиям договора с Национальной службой здоровья Украины.

Как сообщили юристы, военные по желанию участвуют в комплекс мероприятий медицинской и психологической помощи. Раненые военные, которые, к сожалению, получили инвалидность, обучаются необходимым навыкам самообслуживания.

Консультанты рассказывают им, как приспособить жилье и транспортных средств к новым потребностям,

– уточнили в компании.

Среди основных программ также есть помощь ветеранам, которые потеряли зрение.

Заметим! Если лечение воина невозможно провести в Украине, то его направляют за границу, где лечение и реабилитация происходит по государственным процедурам. Тогда расходы возлагаются на страну, в которой защитник находится, а он даже в таком случае ничего не платит за услуги.

Отдельно государство позаботилось о праве ветеранов на бесплатную профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации. Так, например, защитники, которые уволились, могут бесплатно пройти обучение на получение водительского удостоверения, или ваучер для получения новой профессии.

Стоит отметить, что эта помощь для военных, которые уволились по состоянию здоровья, является долговременной. Они имеют безусловное право на медицинский уход, коррекцию рубцов, бесплатное стоматологическое лечение, а определенные категории защитников – еще и на компенсацию аренды жилья.

В то же время часть гарантий не автоматически предоставляется всем уволенным по состоянию здоровья военным, а зависит от установления причинной связи ранения со службой, заключения врачей о состоянии здоровья и наличия статуса участника боевых действий или человека с инвалидностью вследствие войны.

Как показывает практика, легко получить выплаты удается не всегда. Нередко демобилизованные военные сталкиваются с бюрократией и неравным подходом воинских частей. Более того, иногда через суд воины должны доказывать причинно-следственную связь ранения с участием в войне.

Какие изменения в службе будут после реформы армии?

Президент Владимир Зеленский объявил, что уже в июне в ВСУ начнут действовать изменения в финансировании, службе и управлении. Части военных обещают существенно повысить зарплаты, планируется внедрение четких сроков службы и специальных контрактов для пехоты. В таком формате служба должна стать более предсказуемой.

В рамках реформирования армии размер денежного обеспечения для пехотинцев, которые стоят на передовой, возрастет до 250 – 400 тысяч гривен. Чем тяжелее задача выполняет военный, тем больше будет сумма.