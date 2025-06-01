Чи мають право звільнити пенсіонера без пояснення причин

Згідно з законодавством України, звільнити працівника виключно через його вік не можна, повідомляє 24 Канал.

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Водночас звільнення може відбутися на загальних підставах, вони передбачені декількома статтями КЗпП України:

  • стаття 40 – "Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу";
  • стаття 41 – "Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов".

Який зараз вік виходу на пенсію в Україні?

Українці можуть піти на пенсію на загальних підставах у 60, 63 та 65 років. Вік виходу на заслужений відпочинок залежить, зокрема, від кількості набутого стажу (ця норма визначається окремо для кожної вікової межі).