Имеют ли право уволить пенсионера без объяснения причин

Согласно законодательству Украины, уволить работника исключительно из-за его возраста нельзя, сообщает 24 Канал.

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В то же время увольнение может произойти на общих основаниях, они предусмотрены несколькими статьями КЗоТ Украины:

статья 40 – "Расторжение трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа";

статья 41 – "Дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа с отдельными категориями работников при определенных условиях".