Сколько неизрасходованных пенсий накопили

С 2022 года накопили более 10 миллиардов гривен пенсий, сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Пенсионеры на ВОТ продолжают получать свою пенсию при условии прохождения физической (в частности, видео-) идентификации в ПФУ. В то же время с некоторыми украинцами не могут связаться.

В "Ощадбанке" накоплено более 10 миллиардов гривен невыплаченных пенсий. Это средства, начисленные пенсионерам с территорий, оккупированных до 24 февраля 2022 года, с которыми сейчас отсутствует связь,

– говорит первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Эти люди также длительное время не пользуются деньгами со своих пенсионных карточек, из-за чего они накапливаются в "Ощадбанке". Эти деньги сохранены и могут быть выплачены как самим пенсионерам, так и их наследникам после подачи заявления и прохождения процедуры идентификации.

Куда пойдут неизрасходованные пенсии

Чтобы сделать пенсионную систему более финансово стабильной, установили новое правило хранения неизрасходованных пенсий: средства, которые были отложены для выплаты таких пенсий, теперь будут храниться не в "Ощадбанке", а непосредственно в ПФУ.

Пенсионеры, проживающих на временно оккупированных территориях, которые по каким-то причинам не снимали накопленные средства, могут обратиться в ПФУ и получить всю сумму единовременно. Для этого необходимо пройти процедуру идентификации – лично или дистанционно, например, через Zoom.

Если пенсионер умер, не успев получить причитающиеся пенсионные выплаты, их могут получить его наследники согласно гражданскому законодательству.

Речь идет не о доверенности, а именно о наследовании. Родственник может обратиться как наследник, и государство выплатит ему накопленную, но не полученную пенсию,

- объяснила Марчак.

Перемещение хранения средств должно обеспечить прозрачность, финансовую стабильность и снизить нагрузку на банковскую систему, поскольку речь идет о миллиардах гривен, которые до этого фактически оставались на учете, не будучи использованными.