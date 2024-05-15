Выплачиваются ли пенсии на ВОТ

Согласно информации от общественной организации "Донбасс SOS", после начала полномасштабного вторжения правительством было принято постановление, в котором были урегулированы особенности выплаты и доставки пенсий и денежной помощи на период введения военного положения.

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Это позволило решить вопрос относительно того, как получить пенсию тем, кто остался на оккупированных территориях после 24 февраля 2022 года.

Важно! Пенсии в Украине могут быть выплачены на текущие счета в банках или через национального оператора почтовой связи – Укрпочту.

Как начисляются пенсии на оккупированных территориях

Для пенсионеров, которые получали выплаты на карточку, ничего не изменилось. Деньги продолжают зачисляться на карты, и главное – есть возможность их вывода или перевод на другой счет.

Важно! Укрпочта потеряла техническую способность доставлять пенсии на оккупированные территории. Поэтому был рассмотрен вариант, что Пенсионный фонд будет перечислять пенсии на текущие счета, открытые в банке по обращению в органы ПФУ без необходимости получения заявлений от получателей об открытии счета.

Итак, пенсионерам, оставшихся на оккупированных территориях после 24 февраля 2022, были автоматически открыты счета в "Ощадбанке", на которые продолжали зачисляться пенсии.

Как процесс происходит на самом деле

На практике дела обстоят по-другому. Чтобы получить средства, лицо должно лично обратиться в банк и заключить договор на открытие банковского счета.

Если пенсионер желает получать выплаты на другой счет, ему придется обратиться в орган Пенсионного фонда и подать письменное обращение с указанием реквизитов другого счета. Однако на оккупированных территориях такие обращения возможны только онлайн через электронный портал ПФУ.

Обратите внимание! Однако на практике наблюдается другая картина. Пенсионеры, оставшиеся на оккупированных территориях, не имеют возможности выехать из-за сложной ситуации с безопасностью и отсутствия пунктов пропуска. Многие из них не имели информации об автоматически открытых счетах по инициативе Пенсионного фонда и не обращались в банк для заключения договора.

Важно заметить, что если пенсионер не обратился в Пенсионный фонд или банк в течение 6 месяцев, зачисленные на счета средства будут возвращены ПФУ.

Как восстановить выплаты

В начале августа 2023 года были внесены изменения, предусматривающие способы восстановления пенсионных выплат для таких пенсионеров. Вот последовательность действий: