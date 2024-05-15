Чи виплачуються пенсії на ТОТ
Згідно з інформацією від громадської організації "Донбас SOS", після початку повномасштабного вторгнення урядом було прийнято постанову, в якій були врегульовані особливості виплати та доставки пенсій і грошової допомоги на період введення воєнного стану.
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Це дозволило вирішити питання щодо того, як отримати пенсію тим, хто залишився на окупованих територіях після 24 лютого 2022 року.
Як нараховуються пенсії на окупованих територіях
Для пенсіонерів, які отримували виплати на картку, нічого не змінилося. Гроші продовжують зараховуватися на картки, і головне – є можливість їх виведення або переказ на інший рахунок.
Отже, пенсіонерам, що залишились на окупованих територіях після 24 лютого 2022 року, було автоматично відкрито рахунки в "Ощадбанку", на які продовжували зараховуватися пенсії.
Як процес відбувається насправді
На практиці справи йдуть по-іншому. Щоб отримати кошти, особа повинна особисто звернутися до банку та укласти договір на відкриття банківського рахунка.
Якщо пенсіонер бажає отримувати виплати на інший рахунок, йому доведеться звернутися до органу Пенсійного фонду та подати письмове звернення з вказівкою реквізитів іншого рахунку. Однак на окупованих територіях такі звернення можливі лише онлайн через електронний портал ПФУ.
Важливо зауважити, що якщо пенсіонер не звернувся до Пенсійного фонду чи банку протягом 6 місяців, зараховані на рахунки кошти будуть повернуті ПФУ.
Як відновити виплати
На початку серпня 2023 року були внесені зміни, що передбачають способи відновлення пенсійних виплат для таких пенсіонерів. Ось послідовність дій:
- Подати заяву на відновлення виплат пенсії. Заяву можна надіслати в електронному вигляді через електронний портал Пенсійного фонду.
- Для подання заяви можна авторизуватися на Порталі будь-яким доступним способом (логін та пароль, електронний цифровий підпис або Дія.Підпис).
- У заяві вказати реквізити банківського рахунку для отримання пенсійних виплат. Якщо у пенсіонера немає відкритого рахунку в українському банку, можна відкрити такий рахунок дистанційно (наприклад, у "Приватбанку", monobank, "А-Банку" та інших).
- Пройти процедуру встановлення особи, щоб Пенсійний фонд переконався, що пенсіонер живий. Це можна зробити двома дистанційними способами: пройти відеоідентифікацію або авторизуватися на порталі ПФУ з використанням Дія.Підпис. У цьому випадку додатково відеоідентифікацію проходити не потрібно.