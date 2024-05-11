Як виплачують пенсію на ТОТ
Як розповіли в громадській організації "Донбас SOS" ексклюзивно для 24 Каналу, після початку повномасштабного вторгнення Урядом було прийнято постанову, в якій було врегульовано особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану.
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Таким чином, було врегульовано питання стосовно того, що робити тим пенсіонерам, які залишились в окупації після 24 лютого 2022 року.
У випадку одержання пенсії на карту суттєвих змін для пенсіонерів, які залишились на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), не відбулось. Адже кошти продовжували зараховуватись, головне їх знімати або переводити на інший рахунок,
– каже одна із юристок "Донбас SOS".
Водночас Укрпошта втратила технічну можливість доставляти пенсії на окуповані території, тому було передбачено, що Пенсійний фонд пенсії перераховуватиме на поточні рахунки, які відкриваються в банку за зверненням до органів ПФУ без отримання від одержувачів заяв щодо відкриття рахунку.
Таким чином, пенсіонерам, які залишились на окупованих після 24 лютого 2022 року територіях, було відкрито без їх відома рахунки в "Ощадбанку", на які продовжувала нараховуватись пенсія,
– пояснюють в ГО.
На практиці все по-іншому
- Для того, щоб отримати кошти особа повинна звернутися до банку та укласти договір банківського рахунка.
- Водночас якщо пенсіонер хоче отримувати виплати на інший банківський рахунок, тоді йому доведеться звернутися до органу Пенсійного фонду та подати письмове звернення з зазначенням реквізитів іншого рахунку. Втім звернення на окупованих територіях можливі лише у форматі онлайн – через електронний портал ПФУ.
Проте на практиці ми бачимо іншу ситуацію (до нашої організації звертаються такі пенсіонери чи їх родичі з окупованих територій),
– мовиться в організації.
Пенсіонери не мають можливості виїхати через складну безпекову ситуацію, відсутність пунктів пропуску тощо, не знали про відкриті рахунки за ініціативою Пенсійного фонду та не зверталися до банку за укладенням договору
Чи можна відновити виплати
На початку серпня 2023 року були внесені певні зміни, які передбачили способи відновлення пенсійних виплат таким пенсіонерам. Алгоритм дій такий:
- Спочатку потрібно подати заяву на поновлення виплат пенсії. Заяву можна надіслати в електронному вигляді через електронний портал ПФУ.
- Для подання заяви авторизація на Порталі може відбуватися будь-яким доступним способом (за логіном і паролем, за ЕЦП або Дія.Підпис).
- В заяві необхідно зазначити реквізити банківського рахунку для зарахування пенсії. Якщо у пенсіонера немає відкритого рахунку в українському банку, можна такий рахунок відкрити дистанційно (наприклад, "Приватбанк", monobank, "А-Банк" та інші).
- Далі пенсіонеру потрібно пройти процедуру встановлення особи, щоб Пенсійний фонд переконався, що пенсіонер живий. Це можна зробити двома дистанційними способами: пройти відеоідентифікацію, або авторизуватись на порталі ПФУ з використанням Дія.Підпис. В цьому випадку додатково проходити відеоідентифікацію не потрібно.