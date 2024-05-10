Як розрахувати майбутню пенсію

Нині в українців є дуже зручна опція для розрахунку майбутніх пенсійних виплат – "Пенсійний калькулятор". Він автоматично порахує орієнтовну пенсію відповідно до вказаних особою персональних даних. Все, що для цього потрібно – зареєструватися на порталі ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису.

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У такому випадку, користувач отримає інформацію з Реєстру застрахованих осіб щодо його персональних даних та даних його трудової діяльності. А вже у результаті розрахунку користувач отримає розмір пенсії з урахуванням страхового стажу на дату розрахунку.

При цьому, можна також визначити умови розрахунку пенсії самостійно, а саме:

обрати алгоритм розрахунку – як за введеними даними, так і з урахуванням стажу, який буде набуто на дату настання пенсійного віку;

актуалізувати дані трудової діяльності – доповнити періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагувати суми щомісячного заробітку;

Чи можна обчислити пенсію самостійно

Майбутню пенсію можна також обчислити самостійно шляхом множення кількох показників: розміру середньої заробітної платні в Україні, коефіцієнту зарплати застрахованої особи та коефіцієнту трудового стажу.

До прикладу! Аби отримувати пенсію приблизно 14 тисяч гривень, потрібно, щоб заробітна плата була втричі вищою за середню в Україні.

Тобто, якщо людина працювала, скажімо, 30 років за мінімальну зарплатню, термін трудового стажу не вплине на її показники. Це означає, що її пенсія також буде мінімальною.