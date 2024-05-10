Как рассчитать будущую пенсию

Сейчас у украинцев есть очень удобная опция для расчета будущих пенсионных выплат – "Пенсионный калькулятор". Он автоматически посчитает ориентировочную пенсию в соответствии с указанными лицом персональных данных. Все, что для этого нужно – зарегистрироваться на портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи.

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В таком случае, пользователь получит информацию из Реестра застрахованных лиц относительно его персональных данных и данных его трудовой деятельности. А уже в результате расчета пользователь получит размер пенсии с учетом страхового стажа на дату расчета.

При этом, можно также определить условия расчета пенсии самостоятельно, а именно:

выбрать алгоритм расчета – как по введенным данным, так и с учетом стажа, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста;

актуализировать данные трудовой деятельности – дополнить периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактировать суммы ежемесячного заработка;

Можно ли вычислить пенсию самостоятельно

Будущую пенсию можно также вычислить самостоятельно путем умножения нескольких показателей: размера средней заработной платы в Украине, коэффициента зарплаты застрахованного лица и коэффициента трудового стажа.

К примеру! Чтобы получать пенсию примерно 14 тысяч гривен, нужно, чтобы заработная плата была втрое выше средней в Украине.

То есть, если человек работал, скажем, 30 лет за минимальную зарплату, срок трудового стажа не повлияет на его показатели. Это означает, что его пенсия также будет минимальной.