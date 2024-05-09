Как определяются доплаты по возрасту
Пенсионеры автоматически получают доплату по достижении 70 лет. Однако, она не касается тех, кто имеет высокие пенсии.
Читайте также В ПФУ рассказали, от чего зависит размер минимальной пенсии
Размер доплаты зависит от возрастной категории:
- От 70 до 74 лет – дополнительно 300 гривен в месяц.
- От 75 до 79 лет – 456 гривен в месяц.
- Свыше 80 лет – 570 гривен в месяц.
Важно отметить, что эти доплаты не добавляются: когда пенсионер достигает следующего возрастного порога, доплата просто увеличивается до соответствующей суммы, установленной для каждой возрастной категории.
Кому не начислят доплату
Доплату в размере 300 гривен пенсионеры получают автоматически, и практически без исключений.
Таким образом, пенсионеры, чья общая сумма пенсионных выплат превышает этот порог, не имеют права на указанную доплату.
Доплаты за здоровье
Пенсионеры, которые старше 80 лет, имеют ухудшенное состояние здоровья и нуждаются в постороннем уходе, могут претендовать на дополнительную надбавку к пенсии.
Чтобы получить такую надбавку, необходимо документально подтвердить ухудшение здоровья и соответствовать определенным критериям, включая самостоятельное проживание без постоянной помощи.