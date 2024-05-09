Как определяются доплаты по возрасту

Пенсионеры автоматически получают доплату по достижении 70 лет. Однако, она не касается тех, кто имеет высокие пенсии.

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Размер доплаты зависит от возрастной категории:

От 70 до 74 лет – дополнительно 300 гривен в месяц.

От 75 до 79 лет – 456 гривен в месяц.

Свыше 80 лет – 570 гривен в месяц.

Важно отметить, что эти доплаты не добавляются: когда пенсионер достигает следующего возрастного порога, доплата просто увеличивается до соответствующей суммы, установленной для каждой возрастной категории.

Например! Когда пенсионер достигает 75 лет, его доплата возрастает с 300 до 456 гривен, а не добавляется к предыдущей.

Кому не начислят доплату

Доплату в размере 300 гривен пенсионеры получают автоматически, и практически без исключений.

Важно! Однако, чтобы иметь право на эту доплату, общий размер пенсионных выплат лица, в том числе со всеми доплатами и надбавками, не должен превышать 10 340 гривен в месяц.

Таким образом, пенсионеры, чья общая сумма пенсионных выплат превышает этот порог, не имеют права на указанную доплату.

Доплаты за здоровье

Пенсионеры, которые старше 80 лет, имеют ухудшенное состояние здоровья и нуждаются в постороннем уходе, могут претендовать на дополнительную надбавку к пенсии.

Чтобы получить такую надбавку, необходимо документально подтвердить ухудшение здоровья и соответствовать определенным критериям, включая самостоятельное проживание без постоянной помощи.

Важно! Размер надбавки составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, или 944 гривны. Заявку на надбавку следует подавать лично в Пенсионный фонд Украины.