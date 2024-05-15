У кого зросте пенсія на майже 600 гривень

Пенсіонери старше 80 років можуть отримати спеціальну надбавку до пенсії у сумі 570 гривень. Головною умовою є те, що пенсійна виплата особи менш як 10 340,35 гривні.

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Доплата за віком надається пенсіонерам старше 70 років. Зараз ця надбавка така:

особи віком від 70 до 74 років включно отримують доплату у розмірі 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень.

Надбавка за віком додається до пенсії автоматично. Ця доплата нараховується у місяць, коли пенсіонер сягає вказаного віку.

Як зміняться виплати працюючих пенсіонерів

Перерахунок виплат працюючих пенсіонерів розпочався з 1 квітня. Однак, надбавку за новонабутий стаж варто очікувати аж у червні. Це пов'язано з квартальним звітом, який має подаватися до 10 травня теперішнього року.

Пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Надбавка за кожен рік новонабутого стажу складає 23,61 гривні.