Традиційні виплати для військовослужбовців
- Додаткова виплата у 100 тисяч гривень на місяць передбачена для військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або здійснюють заходи з національної безпеки й оборони.
До теми Міноборони оприлюднило оновлені зарплати та доплати військовослужбовцям
- Отримати 50 тисяч військовослужбовець може за бойові завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ.
До речі, такі бойові завдання можуть бути поза районами ведення бойових дій.
- Додаткові 30 тисяч нараховують за спецзавдання. Це стосується:
- Військовослужбовців, які діють у складі угруповань військ Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача ЗСУ, розгорнутих пунктів управління Генштабу, які здійснюють управління діючими угрупованнями військ (сил);
- Військових з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури згідно з бойовими розпорядженнями;
- Для військовослужбовців зі всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення бойових дій згідно з бойовими логістичними розпорядженнями.
Винагороду виплачують за розрахунком на місяць пропорційно часу виконання бойових завдань – якщо боєць пробув десять днів на передовій, то зможе отримати третину від 100 тисяч.
Нова винагорода у 70 тисяч
В Міноборони додають, що крім "бойових" 100 тисяч, передбачені нові виплати у розмірі 70 тисяч.
Як пояснила Калмикова, цю доплату військовим запровадили у квітні. Вона не є заміною для "бойових" 100 тисяч, а ще однією доплатою для тих, хто перебуває на передовій.
Отримання коштів залежатиме від кількості днів, за які військовий виконує завдання – за кожні 30 сумарно обчислених днів під час виконання бойових дій.
Тобто до конкретного місяця ця виплата не прив’язана, а виплачувати її мають тоді, коли буде сумарно 30 днів виконання завдань,
– каже заступниця міністра.
Водночас серед найнижчих видів доплат для військових є:
- від 15 до 30 тисяч гривень – для інструкторів у навчальних військових частинах нараховують виплати у розмірі
- 2 350 гривень – для курсантів у навчальних військових вишах.