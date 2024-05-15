Традиційні виплати для військовослужбовців

Додаткова виплата у 100 тисяч гривень на місяць передбачена для військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або здійснюють заходи з національної безпеки й оборони.

До теми Міноборони оприлюднило оновлені зарплати та доплати військовослужбовцям

Зверніть увагу! Крім того, виплата у 100 тисяч зберігається для сімей полонених, зниклих безвісти та за час лікування після отримання поранень.

Отримати 50 тисяч військовослужбовець може за бойові завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ.

До речі, такі бойові завдання можуть бути поза районами ведення бойових дій.

Додаткові 30 тисяч нараховують за спецзавдання. Це стосується:

Військовослужбовців, які діють у складі угруповань військ Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача ЗСУ, розгорнутих пунктів управління Генштабу, які здійснюють управління діючими угрупованнями військ (сил); Військових з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури згідно з бойовими розпорядженнями; Для військовослужбовців зі всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення бойових дій згідно з бойовими логістичними розпорядженнями.

Винагороду виплачують за розрахунком на місяць пропорційно часу виконання бойових завдань – якщо боєць пробув десять днів на передовій, то зможе отримати третину від 100 тисяч.

Цікаво! Як розповіла в інтерв'ю "Укрінформу" заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, для військовослужбовців існує загалом 6 видів додаткових виплат.

Нова винагорода у 70 тисяч

В Міноборони додають, що крім "бойових" 100 тисяч, передбачені нові виплати у розмірі 70 тисяч.

Як пояснила Калмикова, цю доплату військовим запровадили у квітні. Вона не є заміною для "бойових" 100 тисяч, а ще однією доплатою для тих, хто перебуває на передовій.

Зауважте! Винагорода у 70 тисяч передбачена для військовослужбовців Збройних Сил України, Нацгвардії, СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейським.

Отримання коштів залежатиме від кількості днів, за які військовий виконує завдання – за кожні 30 сумарно обчислених днів під час виконання бойових дій.

Тобто до конкретного місяця ця виплата не прив’язана, а виплачувати її мають тоді, коли буде сумарно 30 днів виконання завдань,

– каже заступниця міністра.

Важливо! Ті військовослужбовці, які перебувають на передовій тепер, потенційно зможуть отримувати понад 190 тисяч гривень: це грошове забезпечення, яке залежить від звання, посади та вислуги років (мінімум 20 100 гривень), 100 тисяч "бойових" та 70 тисяч винагороди.

Водночас серед найнижчих видів доплат для військових є: