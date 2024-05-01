Як визначається розмір виплат

Виплата військовослужбовця складається з двох частин: зарплати та премії. Кінцева сума залежить від звання, наукового ступеня, місця служби, умов та посади оборонця.

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З 1 лютого 2023 гарантована сума виплат військового становить – 20 100 гривень. Одноразова грошова допомога при укладанні контракту цьогоріч сягнула:

при вступі у рядовий склад – 24 224 гривні;

сержантський і старшинський склад – 27 252 гривні;

офіцерський склад – 30 280 гривень.

Які доплати мають військові

На доплату впливають умови, у яких перебуває військовий. Зараз надбавки, відповідно до обставин, такі:

100 000 гривень – за участь у бойових діях та при перебуванні особи у полоні (є підтвердження від ворожої сторони про захоплення особи в полон);

70 000 гривень – за виконання спеціальних завдань на лінії зіткнення;

30 000 гривень – за виконання завдань, які проводяться не в зоні бойових дій;

20 100 гривень – за поранення, при умові, що особа не може виконувати свої обов'язки;

15 000 – 30 000 гривень – інструкторам, які проводять навчання складу.

Зауважте! Курсанти спеціалізованих навчальних закладів військового спрямування отримують щомісячно 2 350 гривень.