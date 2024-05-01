Як визначається розмір виплат
Виплата військовослужбовця складається з двох частин: зарплати та премії. Кінцева сума залежить від звання, наукового ступеня, місця служби, умов та посади оборонця.
Читайте також Благодійна пожертва для пенсіонера: коли надійдуть гроші
З 1 лютого 2023 гарантована сума виплат військового становить – 20 100 гривень. Одноразова грошова допомога при укладанні контракту цьогоріч сягнула:
- при вступі у рядовий склад – 24 224 гривні;
- сержантський і старшинський склад – 27 252 гривні;
- офіцерський склад – 30 280 гривень.
Які доплати мають військові
На доплату впливають умови, у яких перебуває військовий. Зараз надбавки, відповідно до обставин, такі:
- 100 000 гривень – за участь у бойових діях та при перебуванні особи у полоні (є підтвердження від ворожої сторони про захоплення особи в полон);
- 70 000 гривень – за виконання спеціальних завдань на лінії зіткнення;
- 30 000 гривень – за виконання завдань, які проводяться не в зоні бойових дій;
- 20 100 гривень – за поранення, при умові, що особа не може виконувати свої обов'язки;
- 15 000 – 30 000 гривень – інструкторам, які проводять навчання складу.