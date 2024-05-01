Как определяется размер выплат

Выплата военнослужащего состоит из двух частей: зарплаты и премии. Конечная сумма зависит от звания, ученой степени, места службы, условий и должности защитника.

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С 1 февраля 2023 года гарантированная сумма выплат военного составляет – 20 100 гривен. Единовременная денежная помощь при заключении контракта в этом году достигла:

при поступлении в рядовой состав – 24 224 гривны;

сержантский и старшинский состав – 27 252 гривны;

офицерский состав – 30 280 гривен.

Какие доплаты имеют военные

На доплату влияют условия, в которых находится военный. Сейчас надбавки, в соответствии с обстоятельствами, такие:

100 000 гривен – за участие в боевых действиях и при нахождении лица в плену (есть подтверждение от вражеской стороны о захвате лица в плен);

70 000 гривен – за выполнение специальных задач на линии соприкосновения;

30 000 гривен – за выполнение задач, которые проводятся не в зоне боевых действий;

20 100 гривен – за ранение, при условии, что лицо не может выполнять свои обязанности;

15 000 – 30 000 гривен – инструкторам, которые проводят обучение состава.

Обратите внимание! Курсанты специализированных учебных заведений военного направления получают ежемесячно 2 350 гривен.