Когда можно получить благотворительный взнос

Пенсионер на чье имя поступило благотворительное пожертвование, получит его не сразу.

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Благотворительный персонализированный взнос, или благотворительное пожертвование, осуществленное в пользу конкретного пенсионера, включается в выплатные документы не позднее одного месяца со дня поступления средств, – написали в ПФУ.

Стоит помнить, что от всей суммы, которую пожертвовали украинцу, он получит только 70%, тогда как другие 30% распределят между другими пенсионерами.

Напомним! Финансирование осуществляется в соответствии с датами выплаты пенсии. Это регулируется пунктом 6 Постановления правления ПФУ от 15 февраля 2023 года № 8-1 "Об утверждении Порядка уплаты благотворительного пожертвования и выплаты его части пенсионеру" (с изменениями).

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