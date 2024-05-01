Когда можно получить благотворительный взнос
Пенсионер на чье имя поступило благотворительное пожертвование, получит его не сразу.
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Благотворительный персонализированный взнос, или благотворительное пожертвование, осуществленное в пользу конкретного пенсионера, включается в выплатные документы не позднее одного месяца со дня поступления средств, – написали в ПФУ.
Стоит помнить, что от всей суммы, которую пожертвовали украинцу, он получит только 70%, тогда как другие 30% распределят между другими пенсионерами.
Кто может уйти на пенсию раньше 60 лет
- Люди с инвалидностью зрения I группы. Однако им разрешается выйти на пенсию не ранее чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста мужчинам и за 15 лет – женщинам.
- Женщины, которые родили 5 или более детей и воспитали их до возраста восьми лет, а также матерей детей с инвалидностью.
- Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, которые принимали участие в боевых действиях или получили инвалидность вследствие ранения.
- Жены или мужья военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, погибших, при условии, что они не женились повторно.
- Ликвидаторы последствий ЧАЭС или лица, выполнявшие интернациональный долг.
- Лица предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор из-за их состояния здоровья.
- Люди, страдающие редкими заболеваниями, в частности гипофизарный нанизм (лилипуты), диспропорциональных карликов и других.
- Люди, которые не могут работать из-за изменений в организации производства и труда, при том, что их трудовой договор расторгнут по инициативе собственника или уполномоченного им органа.