Коли можна отримати благодійний внесок

Пенсіонер на чиє ім'я надійшла благодійна пожертва, отримає її не одразу.

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Благодійний персоналізований внесок, або благодійна пожертва, здійснена на користь конкретного пенсіонера, включається у виплатні документи не пізніше одного місяця з дня надходження коштів, – написали у ПФУ.

Варто пам'ятати, що від усієї суми, яку пожертвували українцю, він отримає лише 70%, тоді як інші 30% розподілять між іншими пенсіонерами.

Нагадаємо! Фінансування здійснюється відповідно до дат виплати пенсії. Це регулюється пунктом 6 Постанови правління ПФУ від 15 лютого 2023 року № 8-1 "Про затвердження Порядку сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові"(зі змінами).

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