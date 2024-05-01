Коли можна отримати благодійний внесок
Пенсіонер на чиє ім'я надійшла благодійна пожертва, отримає її не одразу.
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Благодійний персоналізований внесок, або благодійна пожертва, здійснена на користь конкретного пенсіонера, включається у виплатні документи не пізніше одного місяця з дня надходження коштів, – написали у ПФУ.
Варто пам'ятати, що від усієї суми, яку пожертвували українцю, він отримає лише 70%, тоді як інші 30% розподілять між іншими пенсіонерами.
Хто може піти на пенсію раніше 60 років
- Люди з інвалідністю зору I групи. Однак їм дозволяється вийти на пенсію не раніше ніж за 10 років до досягнення пенсійного віку чоловікам і за 15 років – жінкам.
- Жінки, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до віку восьми років, а також матерів дітей з інвалідністю.
- Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або дістали інвалідність унаслідок поранення.
- Дружини чи чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які загинули, за умови, що вони не одружилися повторно.
- Ліквідатори наслідків ЧАЕС чи особи, що виконували інтернаціональний обов'язок.
- Особи передпенсійного віку, із якими був розірваний трудовий договір через їхній стан здоров'я.
- Люди, які страждають на рідкісні захворювання, зокрема гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційних карликів та інших.
- Люди, які не можуть працювати через зміни в організації виробництва і праці, при тому, що їхній трудовий договір розірваний з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.