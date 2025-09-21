Чимало українців шукають роботу за кордоном, зокрема і у США, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українка в США". Втім, не всі знають про незвичні аспекти роботи в цій країні – наприклад, про те, що звільнити можуть у будь-яку мить і без пояснень.
Як працює культура звільнення у США?
У США дуже популярним є принцип "at-will employment" – це означає, що роботодавець може розірвати контракт будь-якої миті без пояснення причини. Але також раптово може піти й працівник.
В Америці історії, коли людина приходить зранку в офіс, а вона вже без роботи і збирає речі в картонну коробочку, абсолютно звичні,
– поділилася українка.
А для працівників, що працюють віддалено, процедура навіть простіша: в одну мить їх можуть просто виключити з усіх робочих чатів, а вже згодом надіслати електронного листа з проханням повернути робочий ноутбук.
Про скорочення також не попереджають заздалегідь, як це часто відбувається в Україні – натомість компанії можуть "одним махом" звільнити кілька тисяч працівників.
Але якщо вас тут звільнили, то тут виплачується зарплата за кілька місяців, і ще певний час зберігається медичне страхування, тому не все так страшно,
– додала дівчина.
Що ще про життя за кордоном варто знати?
Ще одна незвична особливість менталітету американців – це привітність. Про її причини ми вже розповідали раніше – та основна з них полягає в тому, що посмішка "добре продає".
