Чимало українців шукають роботу за кордоном, зокрема і у США, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українка в США". Втім, не всі знають про незвичні аспекти роботи в цій країні – наприклад, про те, що звільнити можуть у будь-яку мить і без пояснень.

Як працює культура звільнення у США?

У США дуже популярним є принцип "at-will employment" – це означає, що роботодавець може розірвати контракт будь-якої миті без пояснення причини. Але також раптово може піти й працівник.

В Америці історії, коли людина приходить зранку в офіс, а вона вже без роботи і збирає речі в картонну коробочку, абсолютно звичні,

– поділилася українка.

А для працівників, що працюють віддалено, процедура навіть простіша: в одну мить їх можуть просто виключити з усіх робочих чатів, а вже згодом надіслати електронного листа з проханням повернути робочий ноутбук.

Українка розповіла про життя у США: дивіться відео

Про скорочення також не попереджають заздалегідь, як це часто відбувається в Україні – натомість компанії можуть "одним махом" звільнити кілька тисяч працівників.

Але якщо вас тут звільнили, то тут виплачується зарплата за кілька місяців, і ще певний час зберігається медичне страхування, тому не все так страшно,

– додала дівчина.

