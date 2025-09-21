Многие украинцы ищут работу за рубежом, в том числе и в США, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинка в США". Впрочем, не все знают о необычных аспектах работы в этой стране – например, о том, что уволить могут в любой момент и без объяснений.

Интересно Аэропорты ЕС охватили массовые забастовки: когда и где ждать задержек и отмен рейсов

Как работает культура увольнения в США?

В США очень популярен принцип "at-will employment" – это означает, что работодатель может расторгнуть контракт в любой момент без объяснения причины. Но также внезапно может уйти и работник.

В Америке истории, когда человек приходит утром в офис, а он уже без работы и собирает вещи в картонную коробочку, абсолютно привычны,

– поделилась украинка.

А для работников, работающих удаленно, процедура даже проще: в одно мгновение их могут просто исключить из всех рабочих чатов, а уже потом прислать электронное письмо с просьбой вернуть рабочий ноутбук.

Украинка рассказала о жизни в США: смотрите видео

О сокращении также не предупреждают заранее, как это часто происходит в Украине – зато компании могут "одним махом" уволить несколько тысяч работников.

Но если вас здесь уволили, то здесь выплачивается зарплата за несколько месяцев, и еще некоторое время сохраняется медицинское страхование, поэтому не все так страшно,

– добавила девушка.

Что еще о жизни за границей стоит знать?