Каждая страна имеет свои особенности менталитета, и украинка Кристина рассказала, что некоторые привычки американцев ей нравятся и она хотела бы их перенять, а вот другие же наоборот раздражают, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинка в США".

Интересно Окончательно: Польша приняла новый закон о помощи украинцам – все, что надо знать

Почему американцы очень приветливы?

В США для людей улыбка – это не просто знак приветливости, но и важный элемент культуры. Украинка считает, что одна из причин, почему в стране так привыкли улыбаться – это из-за того, что в Америке много иммигрантов, и улыбка – это универсальный способ показать приветливость.

Ну и это страна капитализма, где улыбка успешно продает,

– поделилась Кристина.

И показная приветливость и позитив американцев вовсе не означают, что все в США счастливы, ведь по рейтингу счастья страна занимает аж 24-е место. Кроме того, немало американцев живут от зарплаты до зарплаты, работают сверхурочно, имеют короткий отпуск и не имеют социальной поддержки.

Украинка рассказала о менталитете американцев: смотрите видео

Еще одна особенность менталитета американцев – здесь очень уважают личное пространство. И когда люди на улице пересекаются, они могут извиняться, даже если на самом деле не задели друг друга.

Отдельного упоминания заслуживает также привычка жителей США делать комплименты: особенно часто их делают девушки другим девушкам.

Здесь ты постоянно слышишь: "классные кеды", "классный маникюр" – и я в свою очередь пока учусь не просто говорить "thank you", а что-то быстро подмечать и говорить в ответ комплименты. Это действительно очень приятно,

– добавила украинка.

Что еще о жизни за границей стоит знать?