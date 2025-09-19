Кожна країна має свої особливості менталітету, і українка Христина розповіла, що деякі звички американців їй подобаються і вона хотіла б їх перейняти, а ось інші ж навпаки дратують, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українка в США".

Чому американці дуже привітні?

У США для людей усмішка – це не просто знак привітності, але й важливий елемент культури. Українка вважає, що одна з причин, чому у країні так звикли посміхатися – це через те, що в Америці багато іммігрантів, і усмішка – це універсальний спосіб показати приязність.

Ну і це країна капіталізму, де усмішка успішно продає,

– поділилася Христина.

І показна приязність та позитив американців зовсім не означають, що усі в США щасливі, адже за рейтингом щастя країна посідає аж 24-те місце. Окрім того, чимало американців живуть від зарплати до зарплати, працюють понаднормово, мають коротку відпустку та не мають соціальної підтримки.

Українка розповіла про менталітет американців: дивіться відео

Ще одна особливість менталітету американців – тут дуже поважають особистий простір. І коли люди на вулиці перетинаються, вони можуть перепрошувати, навіть якщо насправді не зачепили один одного.

Окремої згадки заслуговує також звичка мешканців США робити компліменти: особливо часто їх роблять дівчата іншим дівчатам.

Тут ти постійно чуєш: "класні кеди", "класний манікюр" – і я своєю чергою наразі вчуся не просто казати "thank you", а щось швидко підмічати і казати у відповідь компліменти. Це дійсно дуже приємно,

– додала українка.

