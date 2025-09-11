Українка, що живе в Іспанії, розповіла про особливості різних регіонів та те, який найкраще обрати для переїзду, повідомляє 24 Канал з посиланням на waiild3.

Як обрати регіон для життя в Іспанії?

Українка переконана, що під час вибору міста та регіону потрібно відштовхуватися передусім від того, що ви шукаєте. Наприклад, якщо хочеться, аби протягом всього року було тепло, а під рукою було море – тоді варто обрати південь, а саме Андалусію, Валенсію, або ж Канарські острови.

Тут сонце майже завжди, але й спека влітку може бути дуже виснажливою,

– поділилася блогерка.

А ось тим, кому хочеться жити у великому місті, де вирує життя та є багато кар'єрних можливостей і розваг, тоді варто обрати Мадрид чи Барселону. В цих містах легше знайти роботу та вступити на навчання – але й вартість життя значно дорожча.

Українка розповіла, як обрати регіон в Іспанії для життя: дивіться відео

У випадку, якщо хочеться спокою, красивої природи та прохолоди, тоді варто обрати північні регіони: Астурію, Країну Басків чи Галісію.

Тут океан, гори, зелені пейзажі і більш розмірений стиль життя,

– додала українка.

А ось острови – Балеарські чи Канари – підійдуть для тих людей, що хочуть жити біля моря цілий рік та не бояться високих цін на оренду.

Ідеального варіанта просто не існує – і під час вибору місця для життя дуже важливо відштовхуватися від своїх пріоритетів.

