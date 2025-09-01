Українка, що живе в Іспанії вже протягом тривалого часу, поділилася одним звичаєм, який її неабияк здивував – іспанки після заміжжя не змінюють свого прізвища, як це заведено в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.

Чому іспанки не змінюють прізвища?

В Іспанії звичай змінювати прізвище на прізвище чоловіка після заміжжя зовсім не поширений.

– розповіла блогерка.

– розповіла блогерка.

Під час розмови з іспанцями дівчина зачепила тему того, що після того, як вийшла заміж, вона взяла прізвище чоловіка. І для іспанців ця традиція дуже дивна та незрозуміла – і вони навіть подумали, наче українка "відмовилася від своєї сім'ї".

Українка розповіла про незвичний звичай іспанців: дивіться відео

Українка пояснила, що зміна прізвища – за бажанням, але все ж до неї вдається переважна кількість жінок. В Іспанії ж все працює не так.

Кожен має два прізвища: перше – це прізвище батька, друге прізвище матері. І коли люди одружуються, вони залишаються з цими прізвищами, різними абсолютно,

– поділилася українка.

І якщо у цієї пари народжується дитина, вона також отримує прізвище і від матері, і від батька. Тобто на одну сім'ю може припадати шість різних прізвищ.

