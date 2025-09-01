Украинка, живущая в Испании уже в течение длительного времени, поделилась одним обычаем, который ее изрядно удивил – испанки после замужества не меняют свою фамилию, как это принято в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.

Почему испанки не меняют фамилии?

В Испании обычай менять фамилию на фамилию мужа после замужества совсем не распространен.

Испанцы в шоке, через что проходят украинские женщины после бракосочетания,

– рассказала блогерша.

Во время разговора с испанцами девушка задела тему того, что после того, как вышла замуж, она взяла фамилию мужа. И для испанцев эта традиция очень странная и непонятная – и они даже подумали, будто украинка "отказалась от своей семьи".

Украинка рассказала о необычном обычае испанцев: смотрите видео

Украинка объяснила, что изменение фамилии – по желанию, но все же к ней прибегает подавляющее количество женщин. В Испании же все работает не так.

Каждый имеет две фамилии: первое – это фамилия отца, вторая фамилия матери. И когда люди женятся, они остаются с этими фамилиями, разными абсолютно,

– поделилась украинка.

И если у этой пары рождается ребенок, он также получает фамилию и от матери, и от отца. То есть на одну семью может приходиться шесть разных фамилий.

