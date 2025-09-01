Украинка, живущая в Испании уже в течение длительного времени, поделилась одним обычаем, который ее изрядно удивил – испанки после замужества не меняют свою фамилию, как это принято в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.
Интересно Есть чем удивлять: эти 3 вещи должен увидеть и сделать каждый в Греции
Почему испанки не меняют фамилии?
В Испании обычай менять фамилию на фамилию мужа после замужества совсем не распространен.
Испанцы в шоке, через что проходят украинские женщины после бракосочетания,
– рассказала блогерша.
Во время разговора с испанцами девушка задела тему того, что после того, как вышла замуж, она взяла фамилию мужа. И для испанцев эта традиция очень странная и непонятная – и они даже подумали, будто украинка "отказалась от своей семьи".
Украинка рассказала о необычном обычае испанцев: смотрите видео
Украинка объяснила, что изменение фамилии – по желанию, но все же к ней прибегает подавляющее количество женщин. В Испании же все работает не так.
Каждый имеет две фамилии: первое – это фамилия отца, вторая фамилия матери. И когда люди женятся, они остаются с этими фамилиями, разными абсолютно,
– поделилась украинка.
И если у этой пары рождается ребенок, он также получает фамилию и от матери, и от отца. То есть на одну семью может приходиться шесть разных фамилий.
Что нужно знать об Испании туристам?
Испания – это очень популярная курортная страна, и даже в сентябре ее посещают тысячи путешественников. Впрочем, стоит быть осмотрительными, ведь есть несколько культурных и законных моментов, о которых могут не знать туристы.
- В частности, в Испании можно получить немалый штраф за внешний видд – в некоторых районах страны нельзя ходить в бикини и в пляжных шортах.
- Также во время разговоров с испанцами стоит быть осторожными – туристы часто делают одну незаметную ошибку, из-за которой испанцы считают их грубыми.