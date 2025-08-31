В этом году в Грецию отправилась и наша журналистка Юлия Турелик, которая поделилась с 24 Каналом своими впечатлениями от путешествия. Назвала те греческие места и блюда, которые непременно оставят неизгладимый след в сердце каждого.

Что должен увидеть каждый турист в Греции?

Море

Греция, известна своим богатым культурным разнообразием и разнообразными ландшафтами, бросает вызов тем посетителям, которые надеются полностью исследовать ее всего за одну неделю. Юлия в этом году сосредоточила свое внимание на Крите – самом большом острове Греции, и поделилась впечатлениями.

Главной достопримечательностью Крита, несомненно, является потрясающее побережье. Остров имеет множество пляжей – от песчаных участков до галечных берегов. Поэтому девушка советует туристам тщательно исследовать и выбирать те районы, которые соответствуют их предпочтениям.

Я отдыхала в спокойном курортном месте Малеме, которое идеально подходит для тех, кто требует максимум покоя и постоянного контакта с морем,

– рассказывает Юлия.



Курорт Малеме в Греции / Фото sembo

Посетители галечных пляжей могут испытывать значительный дискомфорт, поскольку ходить по камням босиком сложно, даже на короткие расстояния. Хотя песчаное море обеспечивает приятные условия для купания, туристка рекомендует приобрести легкую водную обувь, предназначенную для защиты от камней.

Кроме того, по ее словам, сильные волны могут представлять риск для неопытных пловцов. Для безопасности и комфорта стоит использовать плавательный круг.

Местная еда

Второе место в списке Юлии занимает греческая кухня. Она отдыхала в отеле с питанием All Inclusive, поэтому имела возможность всю неделю наслаждаться традиционными греческими блюдами. Советует начать знакомство с греческого салата, подача которого немного отличается, чем у нас. Греки нарезают овощи достаточно большими кусками, а сыр фету ставят сверху одним куском, посыпая орегано и поливая греческим маслом.



Греческий салат в Греции отличается от того, что подают в Украине / Фото Unsplash

К еще одному известному блюду относится мусака. Это запеканка из баклажанов, картофеля и мяса, которая на вкус похожа на лазанью. Достаточно вкусным мясом является сувлаки – небольшие кусочки курятины или свинины на шпажках, которые напоминают шашлыки.

Лично мне невероятно понравился гирос – такая местная шаурма, для которой используют питу с соусом, мясо, овощи и картофель фри. А еще греки готовят долмадес, состоящий из виноградных листьев нафаршированного рисом с зеленью,

– говорит она.

Среди десертов рекомендует попробовать традиционные жареные пончики в меде, которые похожи на наши пончики, только меньше в размере. Любителям сладкого также понравится баклава с орехами в медовом сиропе.

Город Ханья

Третью строчку в этом списке занимает город Ханья. Старый город способен полностью погрузить в местную атмосферу и колорит. Сначала стоит прогуляться по Венецианской гавани, а тогда – узкими улочками, которые будут поражать с каждым новым шагом.



Город Ханья в Греции / Фото Unsplash

Кварталы украшает большое количество растений, а улицы наполнены сувенирными магазинами, ресторанами и музеями, а еще – значительным количеством котов.

