Обычаи в разных странах могут отличаться даже в малейших вещах – и поэтому туристы могут легко допустить ошибки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Какая есть частая ошибка в ресторанах Греции?

Если вы хотите насладиться обществом людей в заведении и превратить поход в ресторан на настоящий опыт, нужно удачно подобрать время для ужина или обеда. И здесь туристам очень легко ошибиться.

Например, британская туристка Алекса, что поехала на отдых в Грецию, была очень удивлена, когда пришла в заведение на 18:30 и обнаружила, что он совсем пустой. И это не единичный случай: скорее всего в такое время в заведениях еще редко можно увидеть гостей.

Туристка сделала ошибку в греческом ресторане: смотрите видео

Все дело в том, что 18:30 – это рановато для ужина в Греции. Один местный житель объяснил, что в такой час в стране только наступает время для послеобеденного кофе. А вот время для ужина – это уже после восьми.

18:30? Как для европейца, это ужасно! Я удивлен, что ресторан вообще был открыт, – удивился другой европеец.

Многие греки поделились, что их семьи садятся за ужин примерно в 21:00 – 22:00, и не раньше. Поэтому если в Греции вы хотите избежать толп, тогда ранний ужин может быть именно тем, что вам нужно. Но если вы хотите насладиться обществом других людей, увидеть различные развлечения и т.д. – тогда столик нужно бронировать на более поздний час.

