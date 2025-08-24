Украинская диаспора организовала масштабные мероприятия: концерты, фестивали, митинги и различные акции поддержки. 24 Канал рассказывает о ключевых событиях в мире по случаю Дня Независимости Украины.

Какие мероприятия запланированы на День Независимости в мире?

Польша

24 августа на Замковой площади в Варшаве состоится масштабный концерт с участием группы Dakh Daughters и проект Ріапобой. Организаторы называют это событие праздником украинской культуры за рубежом, подчеркивая ее важность за пределами развлечений.

Кроме того, 23 августа в польской столице состоится премьера фильма "Фарфоровая война", снятого американцем Бренданом Белломо и харьковчанином Славой Леонтьевым, который исследует жизнь украинских художников-керамистов.

В нескольких других городах Польши также состоятся различные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины:

– во Вроцлаве 24 августа состоится Фестиваль ко Дню Независимости, который начнется в 14:00 на Выспийской площади (Wyspa Piasek).

– Гданьск будет праздновать День Флага и День Независимости Украины с 23 по 24 августа.

– Жешув проведет межкультурный фестиваль, посвященный Независимости Украины, 24 августа с 14:00 до 21:00 в Парке Папеского.

– в Люблине также состоятся мероприятия в честь Дня Независимости Украины.

Эти торжества в очередной раз отражают мощное проявление солидарности с Украиной и ее культурой в Польше.

Испания

В Барселоне 24 августа пройдет Большой Украинский OPEN-AIR: живые концерты украинских артистов и диджеев, благотворительная ярмарка и сбор средств в поддержку ВСУ.

Германия

24 августа в Гамбурге состоится значительное празднование Независимости Украины. На Ратгаузмаркте состоится митинг и большой концерт, где украинцы и европейцы соберутся вместе, чтобы отметить это важное событие.

США

24 августа украинская община США проведет значительное празднование Свободы, Наследия и Культуры в Вашингтоне, округ Колумбия. Мероприятие начнется в 16:30 митингом возле Белого Дома, после чего состоится шествие с украинским флагом к Мемориалу Тараса Шевченко. Празднование продолжится вечером яркой программой, которая будет включать украинский концерт с музыкой, танцами и поэзией.

В знак солидарности, накануне празднования 24 августа выдающиеся места в Филадельфии будут украшены сине-желтыми флагами.

Великобритания

Лондон и Кардифф ждет увлекательная программа, ведь хоровой ансамбль "Квитка Украины" готовится выполнить подборку украинских и валлийских песен. Кроме того, 24 августа начнется международное художественное мероприятие "Знаки идентичности", в котором примут участие художники из 20 городов мира. Это событие состоится в Национальном музее декоративного искусства и Музее украинской диаспоры.

Болгария

В Софии украинский фестиваль состоится 24 августа. Гостей ждут мастер-классы, выставка-ярмарка традиционных изделий и выступления артистов из Украины и Болгарии. Организаторы приглашают прийти в вышиванках и с национальной символикой, чтобы подчеркнуть дух единства.

Нидерланды

В разных городах запланирован ряд ярких празднований:

– в Утрехте 24 августа состоится межкультурный фестиваль с разнообразной программой, включающий живую музыку, фуд-корт и театральное представление;

– в тот же день в Амстердаме состоится митинг на площади Дам, который будет сопровождаться публичными выступлениями и концертом хора "Маковка". Вечером состоятся дополнительные гуляния с диджей-сетами и культурной программой в пространстве DOBRODIY.

– Зволле присоединится к празднованию с 23 по 24 августа, демонстрируя множество мастер-классов, концертов, кинопоказов, а также популярный "Борщ-фест".

Где бы вы ни были присоединитесь к празднованию, и почтите День Независимости Украины!