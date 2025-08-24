Українська діаспора організувала масштабні заходи: концерти, фестивалі, мітинги та різноманітні акції підтримки. 24 Канал розповідає про ключові події у світі з нагоди Дня Незалежності України.

Читайте також Від Польщі до Туреччини: як за кордоном відзначатимуть День Незалежності України

Які заходи заплановані на День Незалежності у світі?

Польща

24 серпня на Замковій площі у Варшаві відбудеться масштабний концерт за участі гурту Dakh Daughters та проєкт Ріаnобой. Організатори називають цю подію святом української культури за кордоном, підкреслюючи її важливість поза межами розваг.

Крім того, 23 серпня у польській столиці відбудеться прем'єра фільму "Порцелянова війна", знятого американцем Бренданом Белломо та харків'янином Славою Леонтьєвим, який досліджує життя українських художників-керамістів.

У кількох інших містах Польщі також відбудуться різноманітні заходи з нагоди Дня Незалежності України:

– у Вроцлаві 24 серпня відбудеться Фестиваль до Дня Незалежності, який розпочнеться о 14:00 на Виспійській площі (Wyspa Piasek).

– Гданськ святкуватиме День Прапора та День Незалежності України з 23 по 24 серпня.

– Жешув проведе міжкультурний фестиваль, присвячений Незалежності України, 24 серпня з 14:00 до 21:00 у Парку Папеського.

– у Любліні також відбудуться заходи на честь Дня Незалежності України.

Ці урочистості вкотре відображають потужний прояв солідарності з Україною та її культурою в Польщі.

Іспанія

У Барселоні 24 серпня пройде Великий Український OPEN-AIR: живі концерти українських артистів і діджеїв, благодійний ярмарок і збір коштів на підтримку ЗСУ.

Німеччина

24 серпня у Гамбурзі відбудеться значне святкування Незалежності України. На Ратгаузмаркті відбудеться мітинг та великий концерт, де українці та європейці зберуться разом, щоб відзначити цю важливу подію.

США

24 серпня українська громада США проведе значне святкування Свободи, Спадщини та Культури у Вашингтоні, округ Колумбія. Захід розпочнеться о 16:30 мітингом біля Білого Дому, після чого відбудеться хода з українським прапором до Меморіалу Тараса Шевченка. Святкування продовжиться ввечері яскравою програмою, яка включатиме український концерт з музикою, танцями та поезією.

На знак солідарності, напередодні святкування 24 серпня визначні місця у Філадельфії будуть прикрашені синьо-жовтими прапорами.

Велика Британія

На Лондон та Кардіфф чекає захоплива програма, адже хоровий ансамбль "Квітка України" готується виконати добірку українських та валлійських пісень. Крім того, 24 серпня розпочнеться міжнародний мистецький захід "Знаки ідентичності", в якому візьмуть участь митці з 20 міст світу. Ця подія відбудеться у Національному музеї декоративного мистецтва та Музеї української діаспори.

Болгарія

У Софії український фестиваль відбудеться 24 серпня. На гостей чекають майстер-класи, виставка-ярмарок традиційних виробів та виступи артистів з України та Болгарії. Організатори запрошують прийти у вишиванках та з національною символікою, щоб підкреслити дух єдності.

Нідерланди

У різних містах заплановано низку яскравих святкувань:

– в Утрехті 24 серпня відбудеться міжкультурний фестиваль з різноманітною програмою, що включатиме живу музику, фуд-корт та театральну виставу;

– того ж дня в Амстердамі відбудеться мітинг на площі Дам, який супроводжуватиметься публічними виступами та концертом хору "Маківка". Увечері відбудуться додаткові гуляння з діджей-сетами та культурною програмою у просторі DOBRODIY.

– Зволле приєднається до святкувань з 23 по 24 серпня, демонструючи безліч майстер-класів, концертів, кінопоказів, а також популярний "Борщ-фест".

Де б ви не були приєднайтеся до святкувань, й вшануйте День Незалежності України!