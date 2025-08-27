Звичаї в різних країнах можуть відрізнятися навіть у найменших речах – і через це туристи можуть легко припуститися помилок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

Яка є часта помилка у ресторанах Греції?

Якщо ви хочете насолодитися товариством людей у закладі та перетворити похід до ресторану на справжній досвід, потрібно вдало підібрати час для вечері чи обіду. І тут туристам дуже легко помилитися.

Наприклад, британська туристка Алекса, що поїхала на відпочинок до Греції, була дуже здивована, коли прийшла до закладу на 18:30 та виявила, що він зовсім порожній. І це не поодинокий випадок: скоріш за все у такий час у закладах ще рідко можна побачити гостей.

Вся справа у тому, що 18:30 – це зарано для вечері у Греції. Один місцевий житель пояснив, що у такій годині в країні тільки настає час для пообідньої кави. А ось час для вечері – це вже після восьмої.

18:30? Як для європейця, це жахливо! Я здивований, що ресторан взагалі був відкритий, – здивувався інший європеєць.

Чимало греків поділилися, що їхні родини сідають за вечерю приблизно о 21:00 – 22:00, і не раніше. Тож якщо у Греції ви хочете уникнути натовпів, тоді рання вечеря може бути саме тим, що вам потрібно. Але якщо ви хочете насолодитися товариством інших людей, побачити різноманітні розваги тощо – тоді столик потрібно бронювати на пізнішу годину.

