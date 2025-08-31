Цього року в Грецію вирушила й наша журналістка Юлія Турелик, яка поділилася з 24 Каналом своїми враженнями від мандрівки. Назвала ті грецькі місця та страви, які неодмінно залишать незабутній слід у серці кожного.

Що має побачити кожен турист в Греції?

Море

Греція, відома своїм багатим культурним розмаїттям і різноманітними ландшафтами, кидає виклик тим відвідувачам, які сподіваються повністю дослідити її всього за один тиждень. Юлія цього року зосередила свою увагу на Криті – найбільшому острові Греції, й поділилася враженнями.

Головною пам'яткою Криту, безсумнівно, є приголомшливе узбережжя. Острів має безліч пляжів – від піщаних ділянок до галькових берегів. Тому дівчина радить туристам ретельно досліджувати та обирати ті райони, які відповідають їхнім уподобанням.

Я відпочивала в спокійному курортному місці Малеме, яке ідеально підходить для тих, хто потребує максимум спокою та постійного контакту з морем,

– розповідає Юлія.



Курорт Малеме у Греції / Фото sembo

Відвідувачі галькових пляжів можуть відчувати значний дискомфорт, оскільки ходити по камінню босоніж складно, навіть на короткі відстані. Хоча піщане море забезпечує приємні умови для купання, туристка рекомендує придбати легке водне взуття, призначене для захисту від каміння.

Крім того, за її словами, сильні хвилі можуть становити ризик для недосвідчених плавців. Для безпеки та комфорту варто використовувати плавальне коло.

Місцева їжа

Друге місце у списку Юлії посідає грецька кухня. Вона відпочивала у готелі з харчуванням All Inclusive, тож мала змогу увесь тиждень насолоджуватися традиційними грецькими стравами. Радить розпочати знайомство з грецького салату, подача якого трохи відрізняється, ніж в нас. Греки нарізають овочі досить великими шматками, а сир фету ставлять зверху одним куском, посипаючи орегано й поливаючи грецькою олією.



Грецький салат у Греції відрізняється від того, що подають в Україні / Фото Unsplash

До ще однієї відомої страви належить мусака. Це запіканка з баклажанів, картоплі та м'яса, яка на смак схожа на лазанью. Досить смачним м'ясом є сувлакі – невеличкі шматочки курятини чи свинини на шпажках, які нагадують шашлики.

Особисто мені неймовірно сподобався гірос – така собі місцева шаурма, для якої використовують піту з соусом, м'ясо, овочі та картоплю фрі. А ще греки готують долмадес, що складається з виноградного листя нафаршированого рисом із зеленню,

– каже вона.

Серед десертів рекомендує спробувати традиційні смажені пончики в меді, які схожі на наші пампухи, лише менші в розмірі. Любителям солодкого також сподобається баклава з горіхами в медовому сиропі.

Місто Ханья

Третю сходинку в цьому списку посідає місто Ханья. Старе місто здатне повністю занурити в місцеву атмосферу й колорит. Спочатку варто прогулятися Венеційською гаванню, а тоді – вузькими вуличками, які вражатимуть з кожним новим кроком.



Місто Ханья у Греції / Фото Unsplash

Квартали прикрашає велика кількість рослин, а вулиці наповнені сувенірними крамницями, ресторанами та музеями, а ще – значною кількістю котів.

