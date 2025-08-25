Нещодавно одна з блогерок поділилася своїми враженнями про найунікальніше, на її думку, село в Іспанії – вся річ в розташуванні. Про нього розповідає 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також Мода на такий відпочинок – вперше: головні туристичні тренди осені-2025 від Pinterest

Чим особливе місто Сетеніль-де-лас-Бодегас в Іспанії?

Мовиться про місто Сетеніль-де-лас-Бодеґас – неймовірне селище, буквально вбудоване в скелю.

Білі будиночки, збудовані під розлогими скелями, є чудовим архітектурним витвором, пропонуючи відвідувачам унікальну можливість провести ніч у деяких з цих споруд. Для тих, хто шукає коротшого відпочинку, запрошують насолодитися обідом під скелями.

Жителі цього селища буквально живуть під скелею,

– зазначила блогерка.

На відео дівчина показує прогулянку вузькими вуличками, прикрашеними білими будівлями. У мальовничих декораціях – пишні рослини, що каскадом спадають з чорних балконів, а затишні ресторанчики з парасольками доповнюють привабливу атмосферу.

Який вигляд має унікальне місто: дивіться відео

@wherejesstravels Is this the most unique town in Spain? This is Setenil de las Bodegas, an incredible village literally built into the cliff side The whitewashed houses are built beneath huge rock overhangs, and some of them are even available to stay in overnight. Or, you can just visit and enjoy lunch beneath the rocks. It’s located in Cádiz, about 1 hour and 30 minutes from Malaga airport, and it’s an absolute must visit if you’re planning a trip to Spain! Places to visit in Spain, Where to go in Spain, Unique places in Spain ♬ original sound - Jess - Travel + Hotels

У мальовничому селі, розташованому над річкою Ріо-Гвадалпоркун, проживає близько 2 600 мешканців. Примітно, що в поселенні є вулиця, відома під назвою "Сонячні печери", де відвідувачі можуть знайти бари та ресторани, геніально вбудовані в скельні утворення.

Блогерка відзначила це місце як обов'язкову зупинку для тих, хто планує подорож до Іспанії.

Тим часом інша туристка заявила про розчарування на озері Комо – більше туди повертатися вона не планує.