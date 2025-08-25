Недавно одна из блогерш поделилась своими впечатлениями о самой уникальной, по ее мнению, деревне в Испании – все дело в расположении. О нем рассказывает 24 Канал со ссылкой на Express.

Чем особенный город Сетениль-де-лас-Бодегас в Испании?

Говорится о городе Сетениль-де-лас-Бодегас – невероятный поселок, буквально встроенный в скалу.

Белые домики, построены под раскидистыми скалами, является прекрасным архитектурным произведением, предлагая посетителям уникальную возможность провести ночь в некоторых из этих сооружений. Для тех, кто ищет более короткого отдыха, приглашают насладиться обедом под скалами.

Жители этого поселка буквально живут под скалой,

– отметила блогерша.

На видео девушка показывает прогулку по узким улочкам, украшенными белыми зданиями. В живописных декорациях – пышные растения, что каскадом спадают с черных балконов, а уютные ресторанчики с зонтиками дополняют привлекательную атмосферу.

Как выглядит уникальный город: смотрите видео

@wherejesstravels Это самый уникальный город в Испании? Это Setenil de las Bodegas, невероятная деревня, буквально встроенная в сторону скалы Побеленные дома построены под огромными скальными свесами, и в некоторых из них можно даже остановиться на ночь. А, можно просто посетить и насладиться обедом под скалами. Он находится в Кадисе, около 1 часа и 30 минут от аэропорта Малаги, и это абсолютный must visit, если вы планируете поездку в Испанию! Места, которые стоит посетить в Испании, Куда поехать в Испании, Уникальные места в Испании ♬ оригинальный звук - Jess - Travel + Hotels

В живописной деревне, расположенной над рекой Рио-Гвадалпоркун, проживает около 2 600 жителей. Примечательно, что в поселении есть улица, известная под названием "Солнечные пещеры", где посетители могут найти бары и рестораны, гениально встроенные в скальные образования.

Блогерша отметила это место как обязательную остановку для тех, кто планирует путешествие в Испанию.

