Недавно одна из блогерш поделилась своими впечатлениями о самой уникальной, по ее мнению, деревне в Испании – все дело в расположении. О нем рассказывает 24 Канал со ссылкой на Express.
Чем особенный город Сетениль-де-лас-Бодегас в Испании?
Говорится о городе Сетениль-де-лас-Бодегас – невероятный поселок, буквально встроенный в скалу.
Белые домики, построены под раскидистыми скалами, является прекрасным архитектурным произведением, предлагая посетителям уникальную возможность провести ночь в некоторых из этих сооружений. Для тех, кто ищет более короткого отдыха, приглашают насладиться обедом под скалами.
Жители этого поселка буквально живут под скалой,
– отметила блогерша.
На видео девушка показывает прогулку по узким улочкам, украшенными белыми зданиями. В живописных декорациях – пышные растения, что каскадом спадают с черных балконов, а уютные ресторанчики с зонтиками дополняют привлекательную атмосферу.
Как выглядит уникальный город: смотрите видео
В живописной деревне, расположенной над рекой Рио-Гвадалпоркун, проживает около 2 600 жителей. Примечательно, что в поселении есть улица, известная под названием "Солнечные пещеры", где посетители могут найти бары и рестораны, гениально встроенные в скальные образования.
Блогерша отметила это место как обязательную остановку для тех, кто планирует путешествие в Испанию.
