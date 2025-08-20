Одна из причин недовольства – несколько завышенные ожидания. Журналистка Фиби Корниш рассказала о своем опыте отдыха на озере Комо, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему озеро Комо разочаровало туристку?

Во время своего недавнего визита в Белладжио, которое часто называют "жемчужиной озера Комо", Фиби была поражена красотой и очарованием города, от которой перехватывало дыхание. Однако, ее первоначальное восхищение вскоре было омрачено некоторыми неожиданными проблемами.

Среди заметных недостатков Фиби обнаружила, что многие рестораны в этом районе закрываются довольно рано, обычно около 9:00 вечера. Ограниченное количество заведений остается открытым до 22:00 или 23:00, оставляя посетителям меньше возможностей поужинать позже вечером.

Я посетила это место в начале июня, когда озеро было самым прекрасным в пик сезона. Сначала это было просто мечтой, но я вскоре пожалела о выборе места,

– пишет она.

После дня, проведенного на озере Комо, туристка и ее спутник отправились на поиски ужина, но обнаружили, что все рестораны в этом районе были закрыты. Со временем узнали, что в соседних городках, таких как Ленно, можно поужинать дольше и в более привлекательной атмосфере.

Фиби заявила и о меню, которое оставляло желать лучшего. Она описала свой тирамису как "очень сухой" и выразила разочарование высокими ценами и неинтересным выбором блюд в местных заведениях.

