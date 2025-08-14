Интересно, что в ее списке одни из самых популярных направлений для туризма в мире. Деталями опыта блогершы делится 24 Канал со ссылкой на Express.

Какие города Европы разочаровали тревел-блогершу?

Суйон выразила свое разочарование Мадридом, поставив его на первое место в своем списке. Ее благосклонность захватила Барселона, оставив Мадрид значительно дальше по сравнению с ней.

Главная причина в том, что я посетила и Мадрид, и Барселону во время одной поездки, и мне кажется, что в Мадриде не было столько интересных вещей, по крайней мере для меня, кроме дворца и музеев,

– отметила блогерша.

Если бы она снова отправилась в путешествие, то пропустила Мадрид и провела больше времени в Барселоне.



Туристка была больше довольна Барселоной / Фото Unsplash

Следующим городом в ее перечне стала Катания – город на Сицилии в Италии. По ее словам, город казался немного заброшенным и не самым безопасным, а люди не стеснялись пялиться.

Также блогерша включила Берлин в список таких городов. Хотя ее оценка была менее критической по сравнению со взглядами на Катанию и Мадрид. Она описала Берлин как город с "приветливой" атмосферой, подчеркнув большое количество "крутых кафе, магазинов и улиц".



Берлин не произвел впечатление, хотя предлагает много интересного / Фото Unsplash

Однако выразила ощущение, что в общем впечатлении от города не хватает чего-то важного.

Не поймите меня неправильно, я бы с удовольствием жила в Берлине. Но как туристка я чувствую, что главными достопримечательностями являются исторические музеи, которые лично мне не очень нравятся,

– объяснила женщина.

В то же время добавила, что ей было сложно найти в городе аутентичную региональную кухню, которая остается ее приоритетом во время путешествий.

