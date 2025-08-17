Даже владение базовой лексикой необязательно защищает носителей языка от недоразумений, особенно когда речь идет о сленге. 24 Канал со ссылкой на Business Insider рассказывает о пяти специфических британских фразах.

Какие сленговые фразы в Британии самые коварные?

"A few sandwiches short of a picnic" – "нескольких сэндвичей не хватает для пикника"

На самом деле выражение указывает на то, что человеку может не хватать практических суждений или осведомленности: She's great fun, but she's a few sandwiches short of a picnic – (Она очень веселая, но ей не хватает здравого смысла).

"Bee's knees" – "пчелиные коленки"

Означает что-то, находящееся на пике популярности: The Beatles are the bee's knees – (Битлз – это что-то необыкновенное).

"Bird" – "птичка"

Сленговое слово, которое означает девушку или молодую женщину, особенно привлекательную: Look at that bird over there. She's fit – (Взгляни на ту птичку, она классная).

"Bloody/bleeding" – "кровавый/кровоточащий"

Используется для ударения на содержании прилагательного: That was bloody good – (Это было чрезвычайно хорошо).

"Builder's tea" – "чай строителя"

Означает крепко заваренный английский чай с молоком и сахаром, который обычно подают к завтраку: A bacon sandwich and a builder's tea. Now that's a proper breakfast – (Сэндвич с беконом и чай строителя. Вот это настоящий завтрак).

