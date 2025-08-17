Навіть володіння базовою лексикою необов'язково захищає носіїв мови від непорозумінь, особливо коли йдеться про сленг. 24 Канал з посиланням на Business Insider розповідає про п'ять специфічних британських фраз.

Які сленгові фрази у Британії найпідступніші?

"A few sandwiches short of a picnic" – "кількох сендвічів не вистачає для пікніка"

Насправді вираз вказує на те, що людині може бракувати практичних суджень або обізнаності: She's great fun, but she's a few sandwiches short of a picnic – (Вона дуже весела, але їй бракує здорового глузду).

"Bee's knees" – "бджолині коліна"

Означає щось, що перебуває на піку популярності: The Beatles are the bee's knees – (Бітлз – це щось надзвичайне).

"Bird" – "пташка"

Сленгове слово, яке означає дівчину або молоду жінку, особливо привабливу: Look at that bird over there. She's fit – (Поглянь на ту пташку, вона класна).

"Bloody/bleeding" – "кривавий/кровоточивий"

Використовується для наголосу на змісті прикметника: That was bloody good – (Це було надзвичайно добре).

"Builder's tea" – "чай будівельника"

Означає міцно заварений англійський чай з молоком і цукром, який зазвичай подають до сніданку: A bacon sandwich and a builder's tea. Now that's a proper breakfast – (Сендвіч з беконом і чай будівельника. Ось це справжній сніданок).

