Острів має безліч локацій, які задовольнять не лише тусовників, а й більш спокійних туристів. Про це пише 24 Канал з посиланням на репортерку Express Віту Моліньє.

Чому острів Закінф недооцінюють?

Моліньє повідомляє, що нічне життя на острові Закінф в основному зосереджене навколо галасливої вулиці Лаганас. Якщо цей спосіб відпочинку не для вас, достатньо просто не ходити саме в це місце. Натомість східна частина острова пропонує спокійну альтернативу з чарівними віллами в тихому районі Василікос.

Хоча Закінф, безумовно, має дику сторону, участь у цьому не є обов'язковою. Саме це я зрозуміла, коли поїхала на острів на святкування 30-річчя подруги. Спочатку я побоювалася місця через історії, які чула, але я помилялася,

– каже вона.

Мандрівники, які шукають спокійного відпочинку, можуть знайти розраду в мальовничих ландшафтах Закінфу, де оливкові дерева всіяли схили пагорбів, а традиційні кам'яні котеджі створюють ідилічне тло. Тут звуки природи переважають над гучною музикою, а повітря наповнюється цвіріньканням цикад і ніжним дзенькотом козячих дзвіночків.



Переваги острова Закінф / Фото Unsplash

Віта описала свій досвід перебування на пляжі, що розташований всього за 20 хвилин ходьби від її котеджу. Цей добре організований пляж з шезлонгами, баром і басейном пропонує комфортні умови для відпочинку.

Однак це лише один з багатьох чудових пляжів, які може запропонувати острів. Всього за 10 хвилин їзди від готелю Vassilikos можна дістатися до відомого пляжу Геракас – морського заповідника, що охороняється і слугує місцем гніздування черепах. Попри свій природоохоронний статус, Геракас залишається доступним для громадськості, тут можна взяти напрокат шезлонги, хоча і немає пляжного бару.



Черепахи, які гніздяться на пляжі Геракас / Фото Wanderboat

Район Васілікос також є домом для численних таверн, де відвідувачі можуть насолодитися місцевою кухнею за дуже помірними цінами.

Провівши 4 дні в цьому тихому раю, Моліньє спростувала свої упереджені уявлення про Закінф. І заявила, що відпочинком задоволена.

