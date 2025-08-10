Остров имеет множество локаций, которые удовлетворят не только тусовщиков, но и более спокойных туристов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на репортершу Express Виту Молинье.

Читайте также Лучшие страны для отпуска в августе: 5 вариантов на любой вкус и кошелек

Почему остров Закинф недооценивают?

Молинье сообщает, что ночная жизнь на острове Закинф в основном сосредоточена вокруг шумной улицы Лаганас. Если этот способ отдыха не для вас, достаточно просто не ходить именно в это место. Зато восточная часть острова предлагает спокойную альтернативу с очаровательными виллами в тихом районе Василикос.

Хотя Закинф, безусловно, имеет дикую сторону, участие в этом не является обязательным. Именно это я поняла, когда поехала на остров на празднование 30-летия подруги. Сначала я опасалась места из-за историй, которые слышала, но я ошибалась,

– говорит она.

Путешественники, которые ищут спокойного отдыха, могут найти утешение в живописных ландшафтах Закинфа, где оливковые деревья усеяли склоны холмов, а традиционные каменные коттеджи создают идиллический фон. Здесь звуки природы преобладают над громкой музыкой, а воздух наполняется чириканьем цикад и нежным звоном козьих колокольчиков.



Преимущества острова Закинф / Фото Unsplash

Вита описала свой опыт пребывания на пляже, который расположен всего в 20 минутах ходьбы от ее коттеджа. Этот хорошо организованный пляж с шезлонгами, баром и бассейном предлагает комфортные условия для отдыха.

Однако это лишь один из многих великолепных пляжей, которые может предложить остров. Всего за 10 минут езды от отеля Vassilikos можно добраться до известного пляжа Геракас – морского заповедника, охраняемого и служащего местом гнездования черепах. Несмотря на свой природоохранный статус, Геракас остается доступным для общественности, здесь можно взять напрокат шезлонги, хотя и нет пляжного бара.



Черепахи, которые гнездятся на пляже Геракас / Фото Wanderboat

Район Василикос также является домом для многочисленных таверн, где посетители могут насладиться местной кухней по очень умеренным ценам.

Проведя 4 дня в этом тихом раю, Молинье опровергла свои предвзятые представления о Закинфе. И заявила, что отдыхом довольна.

Тоже интересно: 5 мест в Европе, которые похожи на Мальдивы.