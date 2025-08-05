Несколько потрясающих мест в Европе предлагают песчаные раи, которые могут конкурировать с красотой Мальдивских островов, сообщает 24 канал со ссылкой на The Telegraph. Далее 5 таких направлений.

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Какие локации в Европе похожи на Мальдивы?

Ксамил – Национальный парк Бутринт, Албания

Это живописное прибрежное место, которое известно своими бирюзовыми водами и нетронутыми белыми пляжами. Его часто можно увидеть в социальных сетях.

Однако посетители должны знать, что в летние месяцы пляжи часто переполнены, что может отвлечь от беззаботной атмосферы, которую многие ищут.

2. Costa Smeralda (Сардиния, Италия)

Природная красота местных вод очаровывает посетителей своими яркими зелеными оттенками, а пляжи снискали славу настоящих райских уголков. Пейзажи дополняются еще и итальянским гостеприимством, что делает остров обязательным местом для посещения.



Пляж Costa Smeralda похож на Мальдивы / Фото isoladeigabbiani

3. Пляж Пампелон (Лазурный берег, Франция)

Песчаный пляж, который простирается почти на 5 километров вдоль залива Сен-Тропе, славится своей красотой. Однако, ему не хватает желанной расслабленной островной атмосферы.

4. Карбис-Бей (Корнуолл, Великобритания)

Для путешественников, которые ищут райский уголок, не выезжая за пределы Британии, залив Карбис-Бей при благоприятной погоде сравнивают с Мальдивами. В теплые дни бирюзовая вода, мягкие песчаные пляжи и живописные пейзажи создают идиллическую атмосферу, напоминающую тропические острова.



Пляж Карбис-Бей / Фото cornwallone

5. Пляж Миджорн (Форментера, Испания)

Потрясающее проявление природной красоты, остров может похвастаться кристально чистыми водами и нетронутыми пляжами, напоминающие тальк. Это место уникально сочетает в себе расслабленную привлекательность отдыха босиком с изысканными удобствами тропического курорта.

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