Особенно россияне любят отдыхать в трех европейских странах. В каких именно рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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В каких странах больше всего российских туристов?

Франция, Италия и Испания, которые являются членами НАТО и Европейского Союза, еще в 2022 году ввели санкции против Москвы. Несмотря на это, данные показывают, что количество остановок российских туристов в отелях Франции и Италии в прошлом году выросло на 19%.

Примечательно, что Франция, которая вместе с Британией возглавляет "Коалицию желающих" – группу стран, поддерживающих Украину, – поддерживает сохранение открытых границ для состоятельных российских туристов. Как и Италия.

На 4 году войны России против Украины странно видеть статистику, которая свидетельствует об увеличении количества виз, выданных россиянам, а также рост туристического потока из России в страны ЕС,

– отметил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

Он напомнил, что значительное большинство российского населения выражает поддержку войны, продолжающейся в Украине.

Призывают прекратить выдачу виз россиянам

В то же время в своем недавнем заявлении Уильям Браудер, английский финансист с американскими корнями и известный антипутинский активист, призвал Францию, Италию и Испанию прекратить выдачу виз гражданам России.

Браудер утверждает, что такой шаг может оказать давление на администрацию Путина и уменьшить риски для безопасности, связанные с тактикой гибридной войны России против Запада.

Тем временем в ЕС предлагают утроить сбор за въезд для иностранцев.