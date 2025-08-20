Одна з причин незадоволення – дещо завищені очікування. Журналістка Фібі Корніш розповіла про свій досвід відпочинку на озері Комо, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Чому озеро Комо розчарувало туристку?

Під час свого нещодавнього візиту до Белладжіо, яке часто називають "перлиною озера Комо", Фібі була вражена красою та чарівністю міста, від якої перехоплювало подих. Однак, її первісне захоплення незабаром було затьмарене деякими несподіваними проблемами.

Серед помітних недоліків Фібі виявила, що багато ресторанів у цьому районі зачиняються досить рано, зазвичай близько 9:00 вечора. Обмежена кількість закладів залишається відкритою до 22:00 або 23:00, залишаючи відвідувачам менше можливостей повечеряти пізніше ввечері.

Я відвідала це місце на початку червня, коли озеро було найідилічнішим у пік сезону. Спочатку це було просто мрією, але я невдовзі пошкодувала про вибір місця,

– пише вона.

Після дня, проведеного на озері Комо, туристка та її супутник вирушили на пошуки вечері, але виявили, що всі ресторани в цьому районі були зачинені. Згодом дізналися, що в сусідніх містечках, таких як Ленно, можна повечеряти довше і в більш привабливій атмосфері.

Фібі заявила і про меню, яке залишало бажати кращого. Вона описала свій тирамісу як "дуже сухий" і висловила розчарування високими цінами та нецікавим вибором страв у місцевих закладах.

