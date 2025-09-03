Острів потребує дощів, інакше деякі райони можуть зіткнутися з нестачею води вже через кілька днів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Чому Мальорка оголосила тривогу?

Водна криза на Мальорці досягла критичного рівня, що ставить під загрозу і популярні туристичні райони.

Чиновники мерії міста Сольєр виступили з серйозним попередженням, що поточні запаси води можуть бути вичерпані всього за 2 тижні, якщо найближчим часом не випадуть опади. У відповідь на ситуацію влада запровадила обмеження на використання води й закликала мешканців вдатися до крайніх заходів з її економії.

Це перші такі серйозні обмеження з 2000 року,

– йдеться у повідомленні.

Як відомо, криза не обмежується тільки Сольєром. Рівень води у двох головних водосховищах острова впав до критично низьких показників.

Оскільки найближчим часом не очікується значних опадів, чиновники оголосили на більшій частині острова, за винятком південного регіону, стан підвищеної готовності. Мешканців попереджають, що без термінових опадів Мальорка може зіткнутися з ще більш суворими обмеженнями на використання води найближчими днями.

Чи готуватися Європі до ще однієї хвилі спеки?

Метеорологи прогнозують у вересні продовження незвично високих температур, які спостерігалися протягом усього літа. Існує мала ймовірність того, що температура опуститься нижче середньосезонного рівня.

Сезонний аналіз Meteo France вказує на те, що в Центральній Європі температура повітря може залишатися вищою за норму впродовж вересня і навіть на початку зими.