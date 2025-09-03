Остров нуждается в дождях, иначе некоторые районы могут столкнуться с нехваткой воды уже через несколько дней. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему Мальорка объявила тревогу?

Водный кризис на Мальорке достиг критического уровня, что ставит под угрозу и популярные туристические районы.

Чиновники мэрии города Сольер выступили с серьезным предупреждением, что текущие запасы воды могут быть исчерпаны всего за 2 недели, если в ближайшее время не выпадут осадки. В ответ на ситуацию власти ввели ограничения на использование воды и призвали жителей прибегнуть к крайним мерам по ее экономии.

Это первые такие серьезные ограничения с 2000 года,

– говорится в сообщении.

Как известно, кризис не ограничивается только Сольером. Уровень воды в двух главных водохранилищах острова упал до критически низких показателей.

Поскольку в ближайшее время не ожидается значительных осадков, чиновники объявили на большей части острова, за исключением южного региона, состояние повышенной готовности. Жителей предупреждают, что без срочных осадков Мальорка может столкнуться с еще более строгими ограничениями на использование воды в ближайшие дни.

Готовиться ли Европе к еще одной волне жары?

Метеорологи прогнозируют в сентябре продолжение необычно высоких температур, которые наблюдались в течение всего лета. Существует малая вероятность того, что температура опустится ниже среднесезонного уровня.

Сезонный анализ Meteo France указывает на то, что в Центральной Европе температура воздуха может оставаться выше нормы в течение сентября и даже в начале зимы.