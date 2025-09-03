Таким образом эксперт сигнализировал о теплом начале осеннего сезона на всем континенте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Готовиться ли Европе к еще одной волне жары?

Сезонный анализ Meteo France указывает на то, что в Центральной Европе температура воздуха может оставаться выше нормы в течение сентября и в начале зимы. Эта тенденция может помочь региону пополнить свои запасы газа, что уменьшит беспокойство относительно дефицита отопления с приближением холодных месяцев.

Между тем Британская метеорологическая служба сообщает о снижении вероятности жаркой погоды в сентябре в Великобритании и северо-западной Европе. Зато MetDesk, компания по анализу погоды, прогнозирует, что теплые условия сохранятся в Испании, Северной и Восточной Европе до середины сентября.

Несмотря на вероятность явления Ла-Нинья, которое, как ожидается, принесет необычно холодные условия в экваториальную часть Тихого океана, Европу все еще ожидает волна жары в сентябре этого года.

Что такое Ла-Нинья? Ла-Нинья – это циклическое погодное явление, характеризующееся снижением температуры поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана. Это явление является противоположностью Эль-Ниньо, когда температура воды повышается.

Согласно последним данным Всемирной метеорологической организации, обнародованным во вторник, хотя изменение условий может произойти в этом месяце, оно вряд ли приведет к значительному снижению глобальной температуры.

Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии сообщило, что сезонные изменения, как ожидается, приведут к увеличению количества случаев низкого атмосферного давления, что приведет к увеличению облачности и штормов во всем регионе. Однако, агентство отмечает, что такие погодные условия вряд ли смогут быстро рассеять остаточное тепло в атмосфере и морях, окружающих Европу.

