Таким образом эксперт сигнализировал о теплом начале осеннего сезона на всем континенте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Готовиться ли Европе к еще одной волне жары?
Сезонный анализ Meteo France указывает на то, что в Центральной Европе температура воздуха может оставаться выше нормы в течение сентября и в начале зимы. Эта тенденция может помочь региону пополнить свои запасы газа, что уменьшит беспокойство относительно дефицита отопления с приближением холодных месяцев.
Между тем Британская метеорологическая служба сообщает о снижении вероятности жаркой погоды в сентябре в Великобритании и северо-западной Европе. Зато MetDesk, компания по анализу погоды, прогнозирует, что теплые условия сохранятся в Испании, Северной и Восточной Европе до середины сентября.
Несмотря на вероятность явления Ла-Нинья, которое, как ожидается, принесет необычно холодные условия в экваториальную часть Тихого океана, Европу все еще ожидает волна жары в сентябре этого года.
Что такое Ла-Нинья?
Ла-Нинья – это циклическое погодное явление, характеризующееся снижением температуры поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана. Это явление является противоположностью Эль-Ниньо, когда температура воды повышается.
Согласно последним данным Всемирной метеорологической организации, обнародованным во вторник, хотя изменение условий может произойти в этом месяце, оно вряд ли приведет к значительному снижению глобальной температуры.
Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии сообщило, что сезонные изменения, как ожидается, приведут к увеличению количества случаев низкого атмосферного давления, что приведет к увеличению облачности и штормов во всем регионе. Однако, агентство отмечает, что такие погодные условия вряд ли смогут быстро рассеять остаточное тепло в атмосфере и морях, окружающих Европу.
Почему лето-2025 называют аномальным?
- В этом году Западная Европа пережила самый жаркий июнь с начала метеонаблюдений. Месяц был почти на 3 градуса по Цельсию жарче, чем средний показатель между 1991 и 2020 годами.
- Сообщали также, что предварительные статистические данные Национальной метеорологической службы Великобритании подтверждают, что лето 2025 года официально является самым теплым за всю историю наблюдений в стране.
- Францию, Грецию, Германию, Румынию и Венгрию и даже Лапландию в течение летних месяцев терроризировала аномальная жара. В странах температура достигала +40 – 44 градуса.