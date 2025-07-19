В прошлом году бывало и такое, что температура там не опускалась ниже чем на +30 градусов даже ночью. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
Смотрите также ЕС установил демографический рекорд: население перевалило за 450 миллионов – цифры стремительно растут
Где в Европе жарче всего летом?
Исследователи проанализировали более 50 популярных туристических направлений. Они посчитали дни, когда в 2024 году температура превышала +36 градусов.
Оказалось, что самый жаркий город – столица Кипра, Никосия. В июле прошлого года 36 градусов тепла "держались" там в течение 28 дней подряд, а иногда было еще жарче.
Эксперты отметили, что если температура воздуха ночью выше 30 градусов, то организм не успевает восстановиться после дневного перегрева.
Никосия – самый жаркий город Европы / Википедия
Также они назвали другие жаркие города Европы:
- Алентежу, Португалия;
- Эстремадура, Испания;
- Бодрум и Измир, Турция;
- Корфу, Греция;
- Рим, Италия.
Напомним, что сейчас из-за жаркой погоды в Португалии продолжается сильный лесной пожар. Также масштабные лесные пожары в течение июля были в Греции и Турции.